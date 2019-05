Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl in Gera

Gera (ots)

Gera. Ein Ladendetektiv beobachtete gestern Abend (21.05.2019, gegen 18:00 Uhr) einen 19- sowie einen 22-Jährigen in einem Kaufhaus in der Thüringer Straße in Gera, wie sie diverse Waren in einem mitgebrachten Rucksack verstauten und anschließend das Kaufhaus ohne zu bezahlen verlassen wollten. Nachdem er beide angesprochen hatte, verständigte er die Polizei. Durch die hinzukommenden Polizeibeamten aus Gera wurden entsprechenden Anzeigen aufgenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell