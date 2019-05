Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkohol

Altenburg (ots)

Wettelswalde. In der Ortslage Wettelswalde geriet ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda am Montagabend (20.05.2019, 19:30 Uhr) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Citroen. Die 21-jährige Fahrerin sowie die 33-jährige Beifahrerin des Citroens wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Altenburg fest, dass der Fahrer des Skodas unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,69 Promille. Es folgte daher eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. (AW)

