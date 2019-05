Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gerätehaus beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte beschmierten zwischen Sonntag (19.05.2019) und Montag (20.05.2019) ein Gerätehaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg. Dabei brachten sie mehrere Schriftzeichen in schwarzer, weißer, grauer und roter Farbe an und verursachten damit einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

