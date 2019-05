Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall in Daßlitz

Greiz (ots)

Langenwetzendorf/Daßlitz. Ein 62-jähriger Kradfahrer verlor am Montagabend (20.05.2019), gegen 18:20 Uhr, auf der B92 aus Richtung Gommla kommend aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte, überschlug sich mehrfach und verletzte sich dabei so schwer, dass er von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden musste. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AW)

