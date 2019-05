Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Getränkehandel

Greiz (ots)

Weida. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstagnachmittag (18.05.2019, gegen 16:15 Uhr) und Montagfrüh (20.05.2019, 07:15 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Getränkehandel in der Neustädter Straße in Weida. Dort entwendeten der oder die Täter anschließend Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können. Diese werden unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. (AW)

