Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungsmaßnahmen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In den Morgenstunden des heutigen Tages (21.05.2019) realisierten Beamte der Polizei Gera eine Durchsuchung in Greiz. Gegen einen 36-jährigen männlichen Beschuldigten lag in einem Verfahren wegen Handel mit Betäubungsmitteln ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung vor.

In der Wohnung fanden die Beamten dann eine Aufzuchtanlage mit insgesamt 16 Cannabispflanzen - mit einer Wuchshöhe von bis zu 35cm -, über 50 Gramm Marihuanablüten und mehrere Handys. Die Beweismittel wurden anschließend sichergestellt und der 36-Jährige danach wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. (AW)

