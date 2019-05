Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakat beschädigt

Altenburg (ots)

Lucka. Am Sonntagabend (19.05.2019), gegen 17:50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Altenburg über eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Lucka informiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten ein heruntergerissenes und dabei beschädigtes Plakat der Partei "Die Linke" feststellen. Die Polizeiinspektion Altenburg hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 03447 4710 zu melden. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell