Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Graffiti beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg. Der oder die unbekannten Täter beschmierten in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (16.05.2019, 15:00 Uhr) und Freitagmorgen (17.05.2019, 07:30 Uhr) eine Schule in der Schulstraße in Altenburg mit insgesamt sieben Graffitis. Dabei verursachten sie einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise können unter der Tel.: 03447 4710 abgegeben werden. (AW)

