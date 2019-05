Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Werkstatt

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Samstag (18.05.2019) verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Schlossstraße in Schmölln. Dabei beschädigten der oder die Täter mehrere Türen, entwendeten anschließend diverse Werkzeuge und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Altenburg ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Werkzeugen machen können. Hinweise werden unter der Tel.: 03447 4710 entgegengenommen.(AW)

