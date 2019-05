Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Baustelle in Gera

Gera (ots)

Gera. Drei 24-, 26- und 34-Jährige aus Gera entwendeten am Sonntagfrüh (19.05.2019, gegen 02:15 Uhr) von einer Baustelle in der Wielandstraße in Gera diverse Baumaterialien. Dafür beschädigten sie zuerst einen Bauzaun und betraten anschließend die Baustelle. Zeugen beobachteten die Drei bei der Tat und informierten unverzüglich die Polizei. Diese konnten sowohl die Täter als auch die bis dahin herausgetragenen Materialen feststellen. Alle drei erwarten nun entsprechende Strafverfahren. (AW)

