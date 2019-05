Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht unterwegs

Gera (ots)

Am 18.05.2019, um 20:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Gera einen 35 jährigen alkoholisierten Autofahrer in der Nürnberger Straße in Gera. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,50 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Am 18.05.2019, um 22:50 Uhr, wurde ein 33 jähriger Autofahrer in der Straße des Friedens in Gera im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei wurde er positiv auf Methamphetamin getestet. Im Nachgang wurde eine Blutprobenentnahme mit ihm im Klinikum durchgeführt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

