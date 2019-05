Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Gurt, dafür mit 0,9 Promille

Altenburg (ots)

Nobitz. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, in der Altenburger Straße in Nobitz von Polizeibeamten der PI Altenburg kontrolliert, da dieser während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten zudem fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. (AW)

