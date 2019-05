Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Solarpark

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (17.05.2019, gegen 02:45 Uhr) in das Gelände eines Solarparks in Gera ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus, so dass die Polizei Gera unmittelbar verständigt wurde. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeibeamten konnten die Täter allerdings unerkannt flüchten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

