Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feststellung Alkoholfahrt

Nobitz (ots)

Ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 11:00 Uhr in der Altenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass zur Kontrolle bot der nicht angelegte Sicherheitsgurt. Im Zuge dessen nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Der Test ergab einen Wert von 0,91 Promille, so dass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

