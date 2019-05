Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Nobitz (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag gewaltsam in die Kindertagesstätte in Nobitz einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden.

