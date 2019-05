Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Geißen - Zeugen gesucht

Geißen (ots)

Am heutigen Morgen (14.05.2019) gegen 07:25 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße von Geißen nach Gera ein Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger fuhr dabei mit seinem Pkw Opel in Richtung Gera. Auf der langen Gerade überholte gleichzeitig im Gegenverkehr ein dunkler Audi A3 in gefährdender Art und Weise einen Lkw. Um eine Kollission mit diesem zu vermeiden leitete der Opel-Fahrer eine Vollbremsung ein in Folge derer ein Pkw Ford auf den Opel auffuhr. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Der überholende Audi setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang ebenfalls gefährdet wurden oder Angaben zur Identität des Fahrers machen können werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

