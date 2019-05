Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Gera (ots)

Gera. Eine 28-jährige aus Gera entdeckte am Freitagabend (10.05.2019) ihr gestohlenes Fahrrad auf einer Plattform in den Sozialen Medien, welches dort von einem 31-Jährigen zum Kauf angeboten wurde. Daraufhin begab sie sich zur Polizei Gera, die das Fahrrad in der Wohnung des 31-Jährigen fest- und sicherstellen konnten. Gegen den Verkäufer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AW)

