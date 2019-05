Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter fällt wiederholt auf.

Nobitz (ots)

Am Freitag, den 10.05.2019 bemerkten Polizisten gegen 08:00 Uhr ein merkwürdiges Kennzeichen an einem Transporter in der Altenburger Straße in Nobitz. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme fiel auf, dass die Kennzeichentafeln manipuliert waren und durch zusätzliche aufgebrachte Farbe die Buchstaben- / Zahlenkombination verändert wurde. Aufgrund der Urkundenfälschung wurden die Kennzeichen eingezogen.

Nur kurze Zeit später, gegen 10:00 Uhr, wurde eben benannter Transporter in der Ortslage Münsa erneut festgestellt. Diesmal saß eine 52 jährige Fahrzeugführerin am Steuer und nutzte den Transporter ohne Kennzeichen. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.(AG)

