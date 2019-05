Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Enduro Motorrades in Triebes

Greiz (ots)

Am Samstag, den 11.05.2019 wurde bei der Polizeiinspektion Greiz ein Motorraddiebstahl zur Anzeige gebracht. Bei dem Motorrad handelt es sich um ein Racing Enduro, Betamotor RR 2T 250 CC, Farbe: rot/schwarz. Dieses haben unbekannte Täter in den Nachtstunden vom Freitag, den 10.05.2019 auf Samstag, den 11.05.2019 aus einem Kleintransporter entwendet, welchen der Eigentümer in 07950 Zeulenroda-Triebes, auf einem Weg oberhalb vom Kirchsteig abgestellt hatte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell