Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit frisiertem Moped vor der Polizei geflüchtet und beinahe mit einem Pkw kollidiert - Zeugen gesucht -

Greiz (ots)

Am Freitag, den 10.05.2019, gegen 15:30 Uhr wollte eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Greiz in Langenwolschendorf einen vorausfahrenden Mopedfahrer kontrollieren. Doch dieser beschleunigte, missachtete das Anhaltesignal, das Blaulicht und das Martinshorn. Zudem klappte er das Kennzeichen an, so dass dies nicht mehr lesbar war. Bei seiner Flucht vor der Polizei kollidierte er im Unteren Dorf beinahe mit einem weißen Pkw. Es war nur dem Zufall zu verdanken, dass kein folgenschwerer Unfall geschah. Über einen Feldweg konnte der Mopedfahrer flüchten. Der 16-Jährige Mopedfahrer konnte jedoch an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Dort führte er die Beamten zu dem versteckten Moped und gab zu, dass Moped frisiert zu haben. Durch die Veränderungen am Motor verfügt das Moped Simson über 12 PS und erreicht durch die Manipulation eine mögliche Geschwindigkeit von 90 km/h. Das Moped wurde sichergestellt und wird im Weiteren von einem technischen Sachverständigen begutachtet werden. Gegen den jungen Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, wegen Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des weißen Pkws, sowie Zeugen, welche Beobachtungen zur Fahrweise des Mopedfahrers gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

