Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine 59-jährige Frau fuhr am Mittwochnachmittag (08.05.2019, gegen 15:00 Uhr) mit ihrem Pkw Mercedes auf der Gabelentzstraße in Altenburg, als sie plötzlich rechts von einem Motorrad überholt wurde. Dabei kam es zu einer Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und unmittelbar flüchtete. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Bei der Überprüfung des Kennzeichens durch die hinzukommenden Polizeibeamten der PI Altenburg wurde zudem festgestellt, dass das Motorrad bereits seit 2017 abgemeldet war und daher nicht im Straßenverkehr hätte bewegt werden dürfen. Die Polizeiinspektion Altenburg hat nun die Ermittlungen zum derzeit noch unbekannten Fahrer des Motorrads aufgenommen, welcher sich u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 03447 4710 entgegen. (AW)

