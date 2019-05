Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. In der Otto-Rothe-Straße in Gera ereignete sich gestern (09.05.2019) gegen 15:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 68-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades sowie einem 54-jährigen LKW-Fahrer. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Krad-Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden LKW. Der 68-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AW)

