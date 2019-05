Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl endet in der JVA

Gera (ots)

Gera. Eine 29-jährige Tschechin versuchte am Donnerstagabend (09.05.2019, gegen 18:15 Uhr) diverse Kosmetikprodukte aus einem Drogeriemarkt in Gera zu entwenden. Dabei wurde sie von einem Ladendetektiv beobachtet, der die 29-Jährige daraufhin ansprach und anschließend die Polizei in Gera verständigte. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen die 29-Jährige ein Haftbefehl vorlag, weshalb sie noch am Abend in eine JVA verbracht wurde. Hinzu kommt nun auch noch eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AW)

