Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versammlungen friedlich abgelaufen

Greiz (ots)

Am gestrigen Tag (08.05.2019) führte die Polizeiinspektion Greiz einen Polizeieinsatz durch. Grund waren eine Veranstaltung der AfD mit 50 Teilnehmern und eine Gegenversammlung mit 30 Teilnehmern, die gleichzeitig auf dem Markt stattfanden. Beide Veranstaltungen nahmen einen weitestgehend friedlichen Verlauf. Am Rande kam es zu einer Widerstandshandlung, bei der ein Polizeibeamter verletzt wurde. (OK)

