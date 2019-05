LPI-G: Telefonbetrüger wieder aktiv

Landespolizeiinspektion Gera

Weida, Teichwitz, Langenwetzendorf. Gleich drei Mal versuchten bislang unbekannte Täter ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. So riefen sie am gestrigen Tag (07.05.2019) drei Frauen im Alter von 64 bis 96 Jahren an und erzählten, dass sie in einem Gewinnspiel gewonnen hätten.

Sie sollten dafür Geld übergeben bzw. die Codes von Steam-Karten per Telefon übermitteln, damit ihnen der Gewinn ausgezahlt werden kann. Dabei wurden Beträge zwischen 400,- Euro und 900,- Euro verlangt. Während eine Frau bereits die Karten kaufte aber dann durch Hinweise des Verkaufspersonals misstrauisch wurde, riefen die Anderen sofort die Polizei.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen. Die versprochenen Gewinne werden nicht ausgezahlt, das eingezahlte Geld aber ist weg. In der Polizeiinspektion Greiz ist kostenloses Informationsmaterial zum Schutz vor solchen und auch anderen Straftaten erhältlich.

