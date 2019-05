Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Gera (ots)

Gera. Der oder die bislang noch unbekannten Täter haben zwischen Montagabend (06.05.2019, ca. 20:00 Uhr) und Dienstagfrüh (07.05.2019, ca. 08:45 Uhr) gleich drei Kellertüren in der Nordstraße in Gera aufgebrochen. Ob und was dabei aus den Kellern entwendet wurde, wird derzeit noch überprüft. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.: 0365 829-0 zu melden.

