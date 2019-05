Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bus bedrängt

Greiz (ots)

Rückersdorf: Aufgrund der Fahrweise eines bislang unbekannten Fahrzeugführers am 06.05.2019, gegen 18:35 Uhr im Sprottetal musste ein Bus eine Gefahrenbremsung und fortfolgend einem Ausweichmanöver einleiten. Dadurch kollidierte der Bus mit mehreren Pollern, welche sich am Fahrbahnrand befanden. Der unbekannte Fahrer setzte allerdings seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann zwischen 25 und 30 Jahren, bekleidet mit Strickmütze handeln. Sein Fahrzeug sei einem älteren VW Golf oder Fox ähnlich. (KR)

