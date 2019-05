Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Am gestrigen Montag (06.05.2019), gegen 10:10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, in einem Bekleidungsgeschäft in der Brückenstraße, eine Geldbörse, während die Besitzerin gerade Bekleidung anprobierte und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

