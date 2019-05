Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter entfernte sich vom Unfallort

Greiz (ots)

Weida: Am Montag (06.05.2019), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Skoda-Fahrer die Bundesstraße 175 aus Richtung Burkersdorf in Richtung Gera. An der Abfahrt zur Bahnhofstraße fuhr er nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen. Ein vor ihm fahrender weißer Lkw mit Kastenaufbau bremste plötzlich stark ab und wechselte abrupt nach rechts auf seinen Fahrstreifen. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Skoda Fahrer eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Der Lkw Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Zentrum fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

