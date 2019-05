Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter identifiziert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Den Diebstahl von mehreren Jacken meldete gestern Abend (06.05.2019), kurz nach 18 Uhr die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Schleizer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen griff sich der Dieb die ausgestellte Ware und flüchtete in der Folge mit einem Fahrzeug, in welchem mehrere Personen saßen. Die Mitarbeiterin, verfolgter den Täter kurzerhand, verlor ihn jedoch aus den Augen. Glücklicherweise bemerkte eine Zeugin den Vorfall und meldete schließlich die Fahrzeugkennzeichen der Polizei. Letztendlich konnte der Dieb, ein 21-jähriger Mann sowie die Insassen des Fahrzeuges an der Halteradresse angetroffen und eindeutig identifiziert werden. Gegenüber den Beamten gab der 21-Jährige die Tat zu du übergab das Diebesgut. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde nunmehr eingeleitet. (KR)

