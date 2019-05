Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Überhöhte Geschwindigeit

Gera (ots)

Polizeibeamte führte gestern Abend (06.05.2019), gegen 19:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Nürnberger Straße durch. Hierbei wurde ein 20-jähriger Opel-Fahrer mit über 90 km/h gemessen. Der polizeilichen Aufforderung anzuhalten kam der Fahrer allerdings nicht nach und flüchtete. Dabei gefährdete er die vor Ort eingesetzten Beamten, indem er sehr dich an ihnen vorbeifuhr. Letztendlich konnte er jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

