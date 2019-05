Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von zwei Pkw

Altenburg (ots)

Altenburg. In Altenburg wurden am Wochenende (04.05.2019 - 05.05.2019) gleich zwei Pkw der Marke Skoda gestohlen. Die Besitzer stellten ihre Fahrzeuge jeweils am Samstagabend (gegen 18:00 Uhr) in der Rousseaustraße sowie am Rossplan ab. Am nächsten Tag waren beiden Fahrzeuge verschwunden. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang der Taten. Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge sowie den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Altenburg unter der Tel.: 03447 4710 entgegen.

