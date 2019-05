Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Autohaus

Gera (ots)

Gera. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (03.05.2019), ca. 18:45 Uhr, bis Samstag (04.05.2019), 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Thieschitzer Straße in Gera. Dort schlugen sie die Scheiben von zwei Pkw VW ein, stahlen anschließend diverse Fahrzeugteile aus dem Innen- und Motorraum und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 8234-1465 zu melden. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell