Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung auf der Festwiese

Gera (ots)

Liebschwitz. Am Sonntagfrüh (05.05.2019, gegen 01:25 Uhr) kam es auf der Festwiese in Liebschwitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten etliche Personen im Eingangsbereich der Festwiese in einen Streit, den eine 25-Jährige aus Gera zu schlichten versuchte. Dabei wurde diese sowie ein ebenfalls hinzukommender 28-Jähriger verletzt. Die 25-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Tel.: 0365 829-0 zu melden. (AW)

