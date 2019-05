Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht in Greiz - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Freitag 03.05.2019, zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr kam es in Greiz, Neustadtring, auf dem Parkplatz am Kreisverkehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt vermutlich beim Aus- oder Einparken, einen geparkten Pkw, Renault Kangoo, Farbe: grau, an der hinteren linken Tür und verließ anschließend widerrechtlich den Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Pkw. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell