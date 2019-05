Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Gera (ots)

Am Freitag (03.05.19) gegen 09:30 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes in der Calvinstraße einen VW-Transporter. Auf Nachfrage gab der 41-jährige Fahrer an nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen am Straßenverkehr stand. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt. Die Ermittlungen werden durch den Inspektionsdienst Gera geführt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell