Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Milchtankstelle aufgebrochen

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag (03.05.19) auf Samstag (04.05.19) brachen bislang unbekannte Täter in die Milchtankstelle in Korbußen, Mückernscher Weg ein. Die im Selbstbedienungsautomat befindliche Geldkassette wurde gewaltsam geöffnet und darin befindliche Bargeld entwendet. Die Tat fand nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 20:00 Uhr und 04:30 Uhr statt. Zeugen welche Hinweise zu den Tätern geben oder die Tatzeit signifikant eingrenzen können werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

