Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Schmölln. In der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag (01.05.2019 bis 02.05.2019) versuchten der oder die bislang noch unbekannten Täter in eine Fahrschule am Bahnhofsplatz in Schmölln einzubrechen. Dabei beschädigten der oder die Täter die Eingangstür, konnten aber nicht in das Objekt gelangen. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 03447 4710 entgegen. (AW)

