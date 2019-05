Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am gestrigen Donnerstag (02.05.2019), gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 76-jähriger VW Golf Fahrer die Greizer Straße in Richtung Zoghaus. Er kam aus noch ungeklärten Ursachen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo. Ein hinter dem VW Polo fahrender VW Caddy konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW Polo auf. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Klinikum geflogen. Die 54-jährige Fahrerin des VW Polo wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des VW Caddy konnte nach einer Behandlung an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Alle Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Greizer Straße war bis 15:20 Uhr voll gesperrt.

