Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichen entwendet

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag (01.05.2019 bis 02.05.2019) entwendeten bislang unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines Pkw VW, der im Gewerbegebiet "Am Schafberge" abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

