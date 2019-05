Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag (02.05.2019, gegen 16:00 Uhr) in der Badergasse in Ronneburg zu einem Brand. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, bevor das Feuer an einer Hecke ausbrach und sich rasch auf einen danebenliegenden Schuppen ausweitete. Die Fassade eines Wohnhauses, das unmittelbar an den Schuppen angrenzt, wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter der Tel. 0365 8234-1465 entgegengenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell