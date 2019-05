Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Schmelzhüttenstraße

Gera (ots)

Gestern Abend (01.05.2019), gegen 21:35 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Schmelzhüttenstraße zum Einsatz, da ein Streit unter zwei Männern (30, 52, algerisch) eskalierte. Im Rahmen der tätlichen Auseinandersetzung versuchte der Täter (30), mittels Messer auf den Geschädigten (52) einzustechen. Beim Versuch, diesen Angriff abzuwehren, wurde der Geschädigte schwer verletzt und musste später ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Ein anwesender Zeuge (31), welcher den Streit schlichten wollte, wurde zudem leicht verletzt. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Fährtenhundes zeitnah vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Vorführung wurde Haftbefehl erlassen, so dass der 30-Jährige in eine JVA gebracht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an.

