Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gebäude von Heimatverein

Greiz (ots)

Reust: Zwischen Sonntag und Mittwoch (28.04. bis 01.05.2019) brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Reuster Turm ein und durchsuchten die dortigen Schränke. Im Anschluss daran brachen sie noch in den Turm selbst ein, scheiterten aber dort an einer weiteren Tür. Beuteschaden entstand nicht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Zeugenhinweise unter der Tel.: 03661 6210.

