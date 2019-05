Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Nöbdenitz: Am 01.05.2019, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 11:30 Uhr versuchten bislang Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau am Raudenitzer Berg zu verschaffen. Ihr Vorhaben misslang, jedoch verursachten der oder die Täter Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburg zu wenden. (RK)

