Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Straße abgekommen

Altenburg (ots)

B180: Gestern Abend (01.05.2019), gegen 19:40 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrer eines Pkw Ford die B180 von Treben in Richtung Zschaschelwitz. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug geriet er hierbei nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand allerdings Sachschaden. Zudem musste der nicht mehr fahrbereite Ford geborgen werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

