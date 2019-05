Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Küchenbrand in Schenkendorfstraße

Gestern Mittag (01.05.2019), gegen 12:35 Uhr meldeten sich Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Schenkendorfstraße bei der Polizei und informierte diese darüber, dass Rauch aus einer Wohnung drang. Unverzüglich kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Vor Ort wurde die betroffene Wohnung geöffnet und das in der Küche entstandene Feuer gelöscht. Warum dieses ausbrach, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der 82-jährige Bewohner war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause und wurde über den Vorfall informiert. Aufgrund des Brandes ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar, es entstand hoher Sachschaden. Der 82-Jährige kam anderweitig unter. Glücklicherweise wurde keine andere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Auch Anwohner wurden nicht verletzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (KR)

