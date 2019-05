Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 34-Jährigen

Altenburg (ots)

Altenburg: Aus noch ungeklärter Ursache kam es gestern (30.04.2019), gegen 21:00 Uhr an der Teichpromenade zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 49-jährigen Mann. Der 49-Jährige wurde dabei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass gegen den 49-Jährigen Täter ein Haftbefehl vorlag, so dass dieser in der Folge festgenommen und in eine JVA gebracht wurde. (KR)

