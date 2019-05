Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gartenanlage

Greiz (ots)

Aufgrund einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-Jährigen kamen gestern Abend (30.04.2019), gegen 21:55 Uhr Polizeibeamte aus Greiz auf dem Festgelände in einer Gartenanlage in der Otto-Güther-Straße zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzten zwei 16- und 19-Jährige den 21-Jährigen, indem sie ihn mit der Faust in ein Gesicht schlugen. Den beiden Tätern wurde ein Platzverweis ausgesprochen und gegen sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

