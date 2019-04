Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in den Morgenstunden

Altenburg (ots)

Lucka: Heute Morgen (30.04.2019), kurz nach 06:30 Uhr befuhr die Fahrerin (22) eines Pkw Ford die Bahnhofstraße in der Absicht, nach links in die Zeitzer Straße abzubiegen. Hierbei bemerkte sie die entgegenkommende Radfahrerin (60) scheinbar zu spät, so dass es zum Unfall kam. Die 60-jährige Radlerin kam in der Folge zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

