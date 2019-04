Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Aufgrund eines Unfalles zwischen einem Pkw Opel (Fahrerin 72) und einem Fußgänger (83) kamen gestern Nachmittag (29.04.2019, gegen 14:30 Uhr) Altenburger Polizeibeamte an der B180 (Altenburger Straße)zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte der Opel mit dem 83-jährigen Fußgänger, als dieser unvermittelt die Straße überquerte. In der Folge kam dieser zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B180 für kurze Zeit gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR )

